Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2024’te rüzgar Türkiye’den yana esecek

BAE İLE 51 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PAKETİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan 51 milyar dolarlık yatırım paketimin bu sene içerisinde bir kaynak akışına dönüşebileceğini aktaran Bakan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körfez ülkeleriyle çok verimli diyaloglarımız var, bunun en somut emaresi BAE ile açıklanan 51 milyar dolarlık yatırım paketi. Bu yatırımların bir kısmı bu sene içerisinde başlamak üzere bir kaynak akışına dönüşecek diye bekliyoruz. Gerek deprem yaralarının sarılması için uzun vadeli finansman, gerekse ihracatın finansmanı için kaynak bunlar hızlı bir şekilde Türkiye'ye kazandırılabilecek kaynaklar. Örneğin enerji yatırımları, yenilenebilir enerji yatırımları zaman alabilir. Körfez ülkeleriyle bu diyalog güçlü bir şekilde devam edecek. (Rusya-Ukrayna savaşı) Kötümser senaryo düşük bir olasılık ama savaşın genişlemesi daha bölgesel bir alana yayılması ama çok düşük bir olasılık. Küresel ekonomik büyümenin sınırlı olması risk iştahını da sınırlıyor."