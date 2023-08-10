2023’ün ilk altı ayında karı 18 milyar TL’yi aşan THY yurt dışı uçuş ağına yeni hatlar ekliyor!





KİMSENİN DİNİ İNANCINA KARIŞMAYIZ

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, kamuoyunda tartışma yaratan kokpitte namaz konusunda ise şunları söyledi: "Dindar bir pilot namaz kılmak isterse kimse ona 'kazaya bırak' diyemez. Kimsenin dini inaçlarına karışamayız. Zaten kokpitte bir ibadet yeri organize etmek söz konusu olamaz. Ancak oturduğu yerden namazını kılmasında ne sakınca olabilir, bunun kime ne zararı var? Bu durum uçuş emniyeti bakımından da bir sakınca yaratmaz. 10 bin fitin altında asla böyle bir şey olamaz."