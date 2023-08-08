THY uçuracak! Thai Havayolları ile yeni iş birliği anlaşması imzalandı

İş birliği kapsamında Türkiye ve Tayland arasındaki seyahat potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

İki havayolu arasında yapılan iş birliği anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları ile THAI arasındaki iş birliğinin genişletilmesi, Türkiye ile Tayland'ın zengin kültürel mirasını bir araya getirmesi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu iş birliği, iki bölge arasındaki bağlantıyı artıracak, aksaksız seyahat deneyimleri sağlayacak ve yolculara her iki havayolunun uçuş ağı üzerinden daha geniş bir destinasyon ve hizmet yelpazesi sunacak" ifadelerine yer verdi.