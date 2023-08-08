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THY uçuracak! Thai Havayolları ile yeni iş birliği anlaşması imzalandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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THY uçuracak! Thai Havayolları ile yeni iş birliği anlaşması imzalandı

Türk Hava Yolları, küresel manada gökyüzünün hakimi olmak için kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. Bu süreci destekleyecek bir anlaşma THY ve Thai Havayolları arasına gerçekleşti. İki ülke arasında, 2017’de başlattıkları mevcut codeshare (ortak uçuş-kod paylaşımı) anlaşmasını genişleterek yeni bir iş birliği mutabakat zaptı imzaladı. İş birliği kapsamında Türkiye ve Tayland arasındaki seyahat potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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TÜRKİYE İLE TAYLAND'IN POTANSİYELİ ARTACAK

Bu kapsamda dünyadaki rakiplerinin daha da önüne geçmek isteyen THY ve Thai Havayolları, 2017'de başlattıkları mevcut codeshare (ortak uçuş-kod paylaşımı) anlaşmasını genişleterek yeni bir iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

İş birliği kapsamında Türkiye ve Tayland arasındaki seyahat potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

İki havayolu arasında yapılan iş birliği anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları ile THAI arasındaki iş birliğinin genişletilmesi, Türkiye ile Tayland'ın zengin kültürel mirasını bir araya getirmesi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu iş birliği, iki bölge arasındaki bağlantıyı artıracak, aksaksız seyahat deneyimleri sağlayacak ve yolculara her iki havayolunun uçuş ağı üzerinden daha geniş bir destinasyon ve hizmet yelpazesi sunacak" ifadelerine yer verdi.

"UÇUŞ AĞI DAHA DA GELİŞTİRECEK"

Thai CEO'su ChaiEamsiri ise "Bu iş birliği ThaiAirways ve Türk Hava Yolları'nın etkinliğini bağlantı ve uçuş ağı açısından daha da geliştirecektir. Yolcularımız Tayland ve Türkiye arasında olduğu gibi Avrupa ve Asya'daki diğer noktalara da iki havayolunun sunduğu geniş uçuş ağı sayesinde rahatça seyahat edebilecektir" diye konuştu.

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