THY uçuracak! Thai Havayolları ile yeni iş birliği anlaşması imzalandı
Türk Hava Yolları, küresel manada gökyüzünün hakimi olmak için kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. Bu süreci destekleyecek bir anlaşma THY ve Thai Havayolları arasına gerçekleşti. İki ülke arasında, 2017’de başlattıkları mevcut codeshare (ortak uçuş-kod paylaşımı) anlaşmasını genişleterek yeni bir iş birliği mutabakat zaptı imzaladı. İş birliği kapsamında Türkiye ve Tayland arasındaki seyahat potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Türkiye'nin en önemli köklü firmalarından Türk Hava Yolları zirve yarışına hız verdi.
TÜRKİYE İLE TAYLAND'IN POTANSİYELİ ARTACAK
Bu kapsamda dünyadaki rakiplerinin daha da önüne geçmek isteyen THY ve Thai Havayolları, 2017'de başlattıkları mevcut codeshare (ortak uçuş-kod paylaşımı) anlaşmasını genişleterek yeni bir iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.
İş birliği kapsamında Türkiye ve Tayland arasındaki seyahat potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"
İki havayolu arasında yapılan iş birliği anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları ile THAI arasındaki iş birliğinin genişletilmesi, Türkiye ile Tayland'ın zengin kültürel mirasını bir araya getirmesi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu iş birliği, iki bölge arasındaki bağlantıyı artıracak, aksaksız seyahat deneyimleri sağlayacak ve yolculara her iki havayolunun uçuş ağı üzerinden daha geniş bir destinasyon ve hizmet yelpazesi sunacak" ifadelerine yer verdi.
"UÇUŞ AĞI DAHA DA GELİŞTİRECEK"
Thai CEO'su ChaiEamsiri ise "Bu iş birliği ThaiAirways ve Türk Hava Yolları'nın etkinliğini bağlantı ve uçuş ağı açısından daha da geliştirecektir. Yolcularımız Tayland ve Türkiye arasında olduğu gibi Avrupa ve Asya'daki diğer noktalara da iki havayolunun sunduğu geniş uçuş ağı sayesinde rahatça seyahat edebilecektir" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...
- Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...
- İstanbul'da ulaşıma ne kadar, kaç TL zam geldi? İstanbul Metrobüs, İETT, Marmaray, Metro, Vapur ücretleri ne kadar, kaç para oldu? TAM - ÖĞRENCİ AKBİL...
- İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul öğrenci aylık akbil, İstanbul kart abonman fiyatları zamlandı mı?
- 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL olacak? KYK burs ve kredileri zamlanacak mı, artacak mı?
- Galatasaray transferde çalıma doymuyor! Tete'den al haberi! Piyasa değeri...
- SSK, Bağkur'a %58 kök zam tablosu şekillendi! 7.500 TL alan emekliye 9.894 TL piyangosu! %15 İntibak, refah payı, seyyanen artış...
- ALTIN FİYATI SON DAKİKA! 8 Ağustos bugün altın ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN KURU | Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet...
- ÖSYM son dakika duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı 2023? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- YKS tercihleri son gün saat kaçta bitiyor 2023? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika gelişmeleri...
- THY Emlak Konut kura tarihi 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kurası ne zaman, çekiliş hangi tarihte? 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, taksitler...