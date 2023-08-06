Antalya Havalimanı’ndan tüm zamanların rekoru! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
EKONOMİ ahaber.com.tr
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Antalya Havalimanı’nın tüm zamanların rekoruna daha imza attığını duyurdu.
Ulaştırma alanında "Türkiye hızlanıyor" mesajı veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
ANTALYA HAVALİMANI'NDAN TÜM ZAMANLARIN REKORU
"Antalya Havalimanı rekorlara doymuyor" ifadelerine yer veren Bakan Uraloğlu, dün tüm zamanların hem uçak hem de yolcu trafiği rekoruna imza atıldığını bildirdi.
Rakamları veren Uraloğlu, 214 bin 919 yolcu, bin 190 uçak trafiği kayda geçtiğini duyurdu.
İç hatlarda 127 uçak ve dış hatlarda ise bin 63 uçaklık bir trafik gerçekleşti.
Yolcu sayısı olarak ise iç hatlarda 20 bin 795 yolcu ve dış hatlarda ise 194 bin 124 yolcu Antalya Havalimanı'nı kullandı.
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