TMO patlamasında ne kadar ürün etkilendi? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

"ETKİLENEN ÜRÜN 15 BİN TON"

Toplamda etkilenen ürün de 15 bin ton. 22 milyon tonluk üretimin yapıldığı Türkiye'de, 15 bin tonu gıda arz güvenliğine bir tehdit veya unsur olarak göstermek; konuyu bilmemekten kaynaklanır.

Sadece bunu söyleyebilirim. Buradan üretilen her ürünün Türkiye ekonomisine, üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.