Ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Aile Destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak 2023? TCKN sonu...
"Aile Destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak 2023? Ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında bitmesi planlanan program Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası bu yıl ödenmeye devam edecek. Ailelerin gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasındaki tutar hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak 2023? Ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN sonu...
"Aile Destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile bu sene de devam edeceği açıklanan Aile Destek Paketi kapsamında her ay hak sahiplerine belirli tarihlerde ödemeler yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemeler e-devlet ve sms aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak 2023? Ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN sonu...
2023 AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!
Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.
Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?
Aile Destek Programı ödeme tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zam ile ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
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