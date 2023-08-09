Kocaeli'de TMO silosundaki patlamadan acı haber: Yaralanan Ekrem Kalkan vefat etti
YAŞAM AA
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan Ekrem Kalkan isimli vatandaş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan 20 yaşındaki Ekrem Kalkan isimli vatandaş, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.
İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.
Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
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