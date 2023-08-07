Kocaeli'de büyük patlama! A Haber patlamanın olduğu noktadan saniye saniye aktardı: Türkiye'nin en büyük toz patlaması
Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Hakan Süer patlamın olduğu noktadan gelişmeleri saniye saniye A Haber canlı yayınında aktardı. Süer yetkilerden edindiği bilgiye göre, "Türkiye'nin en büyük toz patlaması gerçekleşti" ifadelerini kullandı. İşte A Haber farkıyla olay yerinden görüntüler...
İlçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada göçük altında kalan bir kişinin kurtarıldığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 14.50'de Liman bölgesindeki patlamada oluşan yangına, AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.
Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşın kurtarıldığı aktarılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre, olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TMO'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Kocaeli'nin Derince ilçesindeki siloda meydana gelen patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.
TMO, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "TMO Derince Silosu'nda 14.45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama nedeniyle 13 silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir."
A Haber muhabiri Kocaeli'deki büyük patlamanın olduğu noktada saniye saniye gerçekleşen son gelişmeleri ve büyük yıkımı A Haber farkıyla gözler önüne serdi.
İşte o açıklamalardan satır başları:
Patlamanın olduğu noktaya doğru A Haber farkıyla ilerliyor. Kocaeli'nin birçok noktasının gerçekleşen patlamayı görmek mümkündü. İl genelinin her bir noktasından bu büyük patlama görüldü.
13 işçinin yaralandığı ve 100 bin ton buğdayın yok olduğu noktadayız. Patlamanın ilk olduğu nokta, tamamen yerle bir olmuş durumda.
Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, patlamanın olduğu noktada canlı yayında A Haber'e açıklamalarda bulundu. İslamoğlu, "Şu ana kadar 13 tane yaralımız var, onun dışında herhangi bir yaralımız yok, yine de herhangi bir tehlikeye karşı ekiplerimizle yoğun bir şekilde soğutma çalışmalarını sürdürüyoruz." İfadelerini kullandı.
Kocaeli'deki büyük patlamanın ilk olduğu noktadan detayları aktaran A Haber muhabiri Hakan Süer, patlamanın şiddetine ve devamında gerçekleşen büyük yıkıntının detaylarını aktardı.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TOZ PATLAMASI MEYDANA GELDİ"
"Patlamanın ardından 100 bin ton buğday yok oldu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük toz patlaması meydana geldiği söyleniyor. Buğdayların hala kantarların içinden döküldüğü görülüyor."
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