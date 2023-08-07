Kocaeli’de büyük patlama! A Haber patlamanın olduğu noktadan saniye saniye aktardı: Türkiye’nin en büyük toz patlaması

TMO, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "TMO Derince Silosu'nda 14.45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama nedeniyle 13 silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir."

A Haber muhabiri Kocaeli'deki büyük patlamanın olduğu noktada saniye saniye gerçekleşen son gelişmeleri ve büyük yıkımı A Haber farkıyla gözler önüne serdi.

İşte o açıklamalardan satır başları:

Patlamanın olduğu noktaya doğru A Haber farkıyla ilerliyor. Kocaeli'nin birçok noktasının gerçekleşen patlamayı görmek mümkündü. İl genelinin her bir noktasından bu büyük patlama görüldü.

13 işçinin yaralandığı ve 100 bin ton buğdayın yok olduğu noktadayız. Patlamanın ilk olduğu nokta, tamamen yerle bir olmuş durumda.