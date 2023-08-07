07 Ağustos 2023, Pazartesi
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İşte KOCAELİ’de PATLAMA ANI VİDEO İZLE | TMO silosundaki patlama anı kamerada
Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Hakan Süer bölgeden ilk gelişmeleri aktarırken, patlama sesinin Kocaeli'nin her yerinden duyulduğunu ifade etti. Süer, "Çok şiddetli bir patlamaydı. Gerçekten deprem etkisi yarattı." dedi.