Herkes elini taşın altına uzatacak! Ekonomi ve İstişare Toplantısı’ndan enflasyonla topyekün mücadele kararı!

VERGİ REFORMU YAPILACAK

Aktarılan sorunlardan biri de dolaylı vergi yükünün ağırlığı ve KDV sistemindeki farklı oranlar oldu. Katılımcılar, farklı uygulamalardan dert yanarken, sadeleştirme istedi. Bakan Şimşek'in bu konuda gelen eleştirileri de doğru bulduğu kaydedildi. Yüksek enflasyonun geliri zorladığına işaret edilerek, enflasyon muhasebesine geçilmesi de öneriler arasında yer aldı. Dolaylı vergilerde Türkiye'nin ilk beşte yer aldığı kaydedilerek, bunun azaltılması istendi. Vergi reformuyla birlikte doğrudan vergilerin payının arttığı yeni bir dönem başlayacak. Yeni vergisel aflar yapılmaması da ortak dile getirilen başlıklar arasında yer aldı.