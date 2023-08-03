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Türkiye ve Mısır ilişkilerinde yen adım! Sanayide işbirliği için ortak karar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Türkiye ve Mısır ilişkilerinde yen adım! Sanayide işbirliği için ortak karar

13 yıl aradan sonra Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler yeniden ivme kazandı. İki ülke arasında karşılıklı elçilik atama kararı ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh ile ortak ve kapsayıcı bir sanayi işbirliği anlaşması hazırlıklarına başlanması konusunda fikir birliğine vardı.

Bakan Kacır, Bakanlıkta Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Saleh ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Kacır, görüşmede, iki ülke arasında sanayi, kritik teknolojiler, Ar-Ge, yatırımlar ve girişimcilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ve Mısır'ın son dönemde karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirebilmesi adına olumlu gelişmeler yaşandığına işaret eden Bakan Kacır, iki ülkenin birbirini tamamlayıcı fırsatlara sahip olmasının önemli olduğunu ifade etti.

"ORTAK FAYDA" VURGUSU

Kacır, sanayi yatırımlarının değer zincirlerinde ortak planlar yapılabileceğini ve böylece arz güvenliği ile ihracat potansiyeli konusunda ortak fayda oluşturulacağını belirtti.

"KOLAYLIK SAĞLANACAK"

Saleh de karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliklerini daha da ileri götürmek için çalışacaklarını, Türk yatırımcıların karşılaştıkları zorlukların giderilmesine ilişkin Mısır'ın gerekli kolaylıkları sağlayacağını bildirdi.

ORTAK VE KAPSAYICI İŞBİRLİĞİ

Ayrıca, iki bakan, ortak ve kapsayıcı bir sanayi işbirliği anlaşması hazırlıklarına başlama kararı aldı.

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