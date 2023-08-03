Gökyüzünde epik bir yolculuk! Türkiye’de ilk defa uçaktan uçağa çekim! THY’nin nefes kesen reklam filmi hayran bıraktı...

OLABİLDİĞİNCE ALÇAK VE DÜŞÜK HIZ

İstanbul ve Antalya'nın doğası ve zengin kültürel mirasını detaylı gösterebilmek ve daha görünür kılabilmek için uçuşlar olabildiğince alçaktan ve düşük hızda yapıldı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Gökyüzünde yüksek irtifada gerçekleşen bu zorlu projeyi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Türk Hava Yolları olarak bu görüntüleri; markamızın ve filomuza yeni kattığımız uçaklarımızın lansmanlarında sunarak ülkemizin ve bilhassa İstanbulumuzun tanıtımında değerlendireceğiz. TGA ise global reklam filmlerinde kullanacağı bu görüntüler ile güzel ülkemizin tanıtımında katkıda bulunacak. Dünyadaki ve özellikle sektörümüzdeki teknolojik gelişmelere adapte olarak sınırlarımızı genişletiyor; farklı bakış açıları geliştirerek dünyanın dört bir yanındaki yolcularımıza ve havacılık tutkunlarına fark yaratan projeler sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Havadan havaya çekim yapılarak gerçekleşen projede, Antalya ve İstanbul'un nefes kesici manzaraları ile buluşan Türk Hava Yolları uçakları izleyenlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor.