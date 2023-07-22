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Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2023 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
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Türkiye ve Mısır’ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğine ise Amr el-Hamami atandı.

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