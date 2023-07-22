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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! Mısır'a 13 yıl sonra yeni büyükelçi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2023
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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de! Mısır’a 13 yıl sonra yeni büyükelçi

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre Mısır'a da büyükelçi ataması yapıldı.

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