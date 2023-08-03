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Yusufeli Barajı elektrik üretimi için gün sayıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.08.2023
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Yusufeli Barajı elektrik üretimi için gün sayıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yusufeli Barajı'nda su yüksekliğinin 188 metreye, depolanan su miktarının 1,5 milyar metreküpe ulaştığını belirterek, "Kendi kategorisinde dünyanın 5’inci en yüksek barajı elektrik üretimi için gün sayıyor." ifadesini kullandı.

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