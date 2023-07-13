Tarihte bir ilk oldu, Bakan Bolat duyurdu: Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1,04 oldu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paydaki artış trendinin bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini belirterek yıllıklandırılmış ihracatın 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan yüzde 1,04 pay aldığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Ticaret Örgütü'nün sosyal medya hesabı üzerinden açıkladığı istatistikler üzerinden Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı hakkında açıklama yaptı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı 2023 yılı ilk çeyreğinde önceki dönemlerdeki artış trendine devam ederek yıllıklandırılmış olarak 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan yüzde 1,04 pay aldı.
Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) istatistiklerine göre, 2021 yılında dünya ihracatının 22,3 trilyon dolar olduğunu anımsatan Bolat, Türkiye'nin ihracatının bu dönemde 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki payının tarihinde ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıktığını bildirdi.
Bolat, böylelikle ihracatın dünya ihracatı içerisindeki payının yüzde 1,01 seviyesine yükseldiğine işaret ederek, "2022 yılında dünya ihracatı 24,9 trilyon dolar olurken, ülkemiz ihracatı 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve dünya ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,02 seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendi devam etmiş ve yıllıklandırılmış ihracatımız 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan yüzde 1,04 pay almıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Bolat'ın paylaşımında, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin tablo da yer aldı. Buna göre, 2002 yılında Türkiye'nin ihracatı 36 milyar 59 milyon dolar olurken, bu ihracatın küresel ihracattan aldığı pay yüzde 0,55 oranındaydı. Türkiye'nin ihracatı 2012 döneminde 152 milyar 462 milyon dolara, küresel ihracattan aldığı pay da yüzde 0,82'ye çıktı. Bu oran, Türkiye'nin ihracatının 225 milyar 214 milyon dolar olduğu 2021 yılında ilk defa yüzde 1'i aşarak yüzde 1,01 seviyesine ulaştı. 2022'de Türkiye'nin ihracatı 254 milyar 172 milyon dolar, küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,02 olarak belirlendi.
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