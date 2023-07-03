Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıkladı! İhracat 20 milyar doları aştı | Haziran 2023 dış ticaret istatistikleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

• İhracat, yüzde 1,8 oranında azalarak 123 milyar 377 milyon dolar,

• İthalat, yüzde 4,3 oranında artarak 184 milyar 795 milyon dolar,

• Dış ticaret hacmi, yüzde 1,7 oranında artarak 308 milyar 172 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracatın ithalatı karşılama oranı 5,6 puan artarak yüzde 79,5 olarak gerçekleşti.

• Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,5 puan azalarak yüzde 90,6 olarak gerçekleşti.

• Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,5 puan artarak yüzde 98,4 olarak gerçekleşti.