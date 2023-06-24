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Son dakika! İhracatta yeni rekor: Günlük 2 milyar dolar eşiği aşıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2023
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Son dakika! İhracatta yeni rekor: Günlük 2 milyar dolar eşiği aşıldı

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu." açıklamasında bulundu.

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