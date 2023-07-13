Konuta talep düşünce ikinci el ev fiyatları düşmeye başladı! 'Artık yatırım amaçlı ev satın alma dönemi bitti'
Önce deprem ardından seçimler nedeniyle ertelenen konut satışları faizlerin yükselişinden darbe yedi. Faiz artışı ve talepteki daralma, konut piyasasında fiyatların da gerilemesine neden oldu. İkinci elde fiyatlar hızla geri çekiliyor.
Konuta talep düşünce ikinci el ev fiyatları inmeye başladı. Yeni konutların fiyatında henüz düşüş yok. Ancak emlakçılar, satışların olmadığını, bu nedenle de fiyatların önümüzdeki dönemde daha da hissedilir şekilde düşebileceğini belirtiyor. Emlakçılar, "Artık yatırım amaçlı ev satın alma dönemi bitti" diyor.
SATIŞ DA TALEP DE YOK
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, fiyatların düşeceğini belirterek, "Deprem konut piyasasında şok etkisi yarattı. Ancak fiyatlar artmadı. Eski yapılarda fiyatlar oldukça düştü. Yeni binalarda fiyatlar henüz düşmedi ama satış yok, talep yok. Birkaç aydır konut satın alma taleplerinde ciddi düşüş var. Eğer bu talep azlığı devam ederse yeni binalarda da satılık evlerin fiyatları düşecek" dedi.
Talebin azalmasının bir süre sonra fiyatlara daha fazla yansıyacağını anlatan Aşa, "Şu anda zaten konutla ilgili büyük beklentiler bitti. Artık yatırım aracı olarak görülmemeye başlandı, o piyasa yok artık. Müteahhit maliyet hesabı yapamadığı için yeni inşaat yapmıyor. Ellerinde kalan yeni daireleri düşük fiyattan satarlarsa yeni inşaatları için sermaye bulamama endişesi taşıyorlar" diye konuştu.
İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (ISTEB) Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, "Faizlerin artmasıyla konut fiyatlarında düşüşler başladı" dedi.
Özcan, vatandaşların konutu yatırım aracı olarak gördüklerini fakat şu anda altın, dolar, euro gibi alternatif yatırım araçlarına bakıldığı zaman konutun değerinin düştüğünü söyledi. Özcan, "Şu an düşüşler yer yer başladı, devam edeceğini düşünüyorum. Örneğin bir ev sahibi evini 15 milyon TL'ye satmak istiyordu ama bu fiyatı veren çıkmadı. Aylarca bekledi. Yine çıkmadı. Mecburen o da fiyatını düşürmek zorunda kaldı. Asıl soru da şu: 'O ev gerçekten 15 milyon TL ediyor muydu?' Böyle o kadar çok örnek var ki… Ev sahipleri belirledikleri fiyatlara satış yapamadıkları sürece konut fiyatlarındaki düşüş devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Yatırım amacıyla konut almayı düşünenlere kesinlikle almalarını önermediğini belirten Ulvi Özcan, "Zaten konut yatırım için olmamalı, konut sadece insanların barınma ihtiyacını karşılamalı" dedi.
ÜST ÜSTE 4 AY GERİLEMİŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de konut satışları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 düşerek 113 bin 276 olmuştu. Yıllık bazda konut satışlarında 4 ay üst üste gerileme yaşanmıştı. İpotekli konut satışları da mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 azalış göstererek 27 bin 476 olmuştu. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.7 azalışla 108 bin 67 oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den 42 il için fırsat geldi! 568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! İstanbul ve Ankara'da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...
- Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi?
- Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2023? Aile destek ödemesi Temmuz ayı ne kadar, kaç TL yatacak?
- İzmir deprem son dakika 2023! 12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu? Tek yön...
- Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...
- Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek aday sorgulama ekranı...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...
- Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak? Öğrenciye vergisiz kimler yararlanabilecek, yaş şartı var mı?
- Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?