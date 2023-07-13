Konuta talep düşünce ikinci el ev fiyatları düşmeye başladı! ’Artık yatırım amaçlı ev satın alma dönemi bitti’









İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (ISTEB) Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, "Faizlerin artmasıyla konut fiyatlarında düşüşler başladı" dedi.

Özcan, vatandaşların konutu yatırım aracı olarak gördüklerini fakat şu anda altın, dolar, euro gibi alternatif yatırım araçlarına bakıldığı zaman konutun değerinin düştüğünü söyledi. Özcan, "Şu an düşüşler yer yer başladı, devam edeceğini düşünüyorum. Örneğin bir ev sahibi evini 15 milyon TL'ye satmak istiyordu ama bu fiyatı veren çıkmadı. Aylarca bekledi. Yine çıkmadı. Mecburen o da fiyatını düşürmek zorunda kaldı. Asıl soru da şu: 'O ev gerçekten 15 milyon TL ediyor muydu?' Böyle o kadar çok örnek var ki… Ev sahipleri belirledikleri fiyatlara satış yapamadıkları sürece konut fiyatlarındaki düşüş devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yatırım amacıyla konut almayı düşünenlere kesinlikle almalarını önermediğini belirten Ulvi Özcan, "Zaten konut yatırım için olmamalı, konut sadece insanların barınma ihtiyacını karşılamalı" dedi.