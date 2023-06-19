Yeni marka ve modeller geliyor! Sıfır otomobil piyasasında hareketlilik

YENİ MARKALAR GELİYOR

Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'de ise 2023'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak. Ancak elektrikliler başta olmak üzere başka Çinli markalar da Türkiye'ye gelmek istiyor.

Ancak ilgi tek taraflı değil. Türk yatırımcılar da Çinli markaların distribütörlüğünü almak için birbirleriyle yarışıyor. Nisanda düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarı, distribütörlük almak isteyen Türk yatırımcıların akınına uğramıştı.