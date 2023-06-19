Yeni marka ve modeller geliyor! Sıfır otomobil piyasasında hareketlilik
Çinli otomobil markalarının pazar payındaki iddialı girişi ve yakın geleceğe dair otomotiv dünyasını bekleyenlere ilişkin Sabah Gazetesi yazarı Ufuk Sandık önemli bir yazıyı köşesine taşıdı. Otomobil piyasasında pazara yeni marka ve modellerin geleceğini belirten Sandık ilk 5 ayda 9 binin üzerinde araç satışı gerçekleştiğinin altını çizdi.
Çinli otomobil markalarının pazar payı kısa sürede yüzde 2.7'e çıktı. Yeni gelecek markalarla birlikte Çinli otoların, Türkiye otomotiv pazarında
iddiası artacak. Sabah Gazetesi yazarı Ufuk Sandık otomobil piyasasında pazara yeni marka ve modellerin geleceğini köşesine taşıdı.
İşte Sandık'ın yazısı:
Çin dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. 2022'de toplam otomobil üretimi yüzde 3.4 artışla 27 milyon 21 bin adet oldu. Elektrikli otomobil üretimi ise yüzde 93.4 artışla 6.8 milyon adete ulaştı. Düne kadar iç pazarda varlıklarını sürdüren üreticiler, artık yurtdışı pazarlara açılıyor. Özellikle Avrupa ülkelerini radarına alan Çinli markalar, Türkiye'ye de büyük ilgi gösteriyor.
İLK 5'TEKİ ÇİN OTOMOBİL MARKALARININ SATIŞ SAYISI
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 Ocak-Mayıs aylarında Türkiye otomobil pazarında toplam 340 bin 37 adet otomobil satıldı.
İlk beş ayda satılan Çinli otomobil sayısı ise 9 bin 128 adet olarak gerçekleşti. Çinli otomobillerin pazar payı yüzde 2.68 oldu.
YENİ MARKALAR GELİYOR
Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'de ise 2023'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak. Ancak elektrikliler başta olmak üzere başka Çinli markalar da Türkiye'ye gelmek istiyor.
Ancak ilgi tek taraflı değil. Türk yatırımcılar da Çinli markaların distribütörlüğünü almak için birbirleriyle yarışıyor. Nisanda düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarı, distribütörlük almak isteyen Türk yatırımcıların akınına uğramıştı.
D-SUV SEGMENTİNİN LİDERİ OLDU
2023 Mart sonunda Türkiye pazarına giriş yapan Çin'in en büyük otomotiv üreticisi Chery, kısa sürede adından söz ettirmeye başladı.
Markanın, Tiggo 8 Pro modeli, Mayıs 2023'de 2 bin 917 adet satış yapılan D-SUV segmentinde lider oldu. Mayısta 1098 adet Tiggo 8 Pro satıldı.
İlk beş ayda ise 9 bin 4 adetlik büyüklüğe erişen D-SUV segmentinde sadece 2.5 ayda 1528 adetle sınıfının en çok satan modeli oldu.
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