Merkez Bankası’nda faiz kararı için kritik hafta! Gözler Hafize Gaye Erkan ve PPK üyelerinde | Merkez Bankası faiz artıracak mı?

"PAS GEÇEBİLİR"

Beklentim böyle bir beklenti içinde değilim ama pas da geçebilir. Netice itibariyle henüz daha çerçeve çizilmedi mesela Bankalar Birliği ile Merkez Bankası'nın buluşması 23'üne ertelendi yani toplantıdan bir gün sonraya toplantıdan bir gün sonra da 9 günlük bir tatil başlayacak. O yüzden de ben temmuzda 6 aylık enflasyonu görüp temmuzun 5'inde ondan sonra Merkez Bankası'nın faizle ilgili bir karar alacağını düşünüyorum.

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