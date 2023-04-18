18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Google’a giren dolandırılıyor! Reklam veren her dolandırıcıya kapılarını açtı | Vatandaşı tuzağa çekti

Google’a giren dolandırılıyor! Reklam veren her dolandırıcıya kapılarını açtı | Vatandaşı tuzağa çekti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
ABONE OL
Google’a giren dolandırılıyor! Reklam veren her dolandırıcıya kapılarını açtı | Vatandaşı tuzağa çekti

Ramazan Bayramı'nın gelmesi ve yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yine Google üzerinden yaşanan tatil dolandırıcılığı vakaları arttı. Düzenlenen kopya sitelerle Google aracılığı ile trafik çeken dolandırıcılar, bu yöntemle vatandaşı hedef alarak dolandırıcılık yapıyor. Yıllardır "yapay zeka"sı ile övünen Google ise reklam veren her dolandırıcıya kapılarını açarak bu duruma ortak oluyor.

Uzun bir kış döneminin ardından vatandaşlar hem yorgunluğunu atmak hem de güzel bir tatil yapmak için internet üzerinden otel, tatil köyü, pansiyon gibi aramalar yaparken; dolandırıcıların da hedefi haline geliyor. Özellikle en çok kullanılan arama motoru olan Google dolandırıcıların adeta meskeni olurken; vatandaşlar Google üzerinden yayınlanan sahte sitelerle tuzağa çekiliyor.

Sabah Gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel de bugünkü köşesinde kaleme aldığı yazıda Google üzerinden yapılan dolandırıcılığa dikkat çekti. Tezel, "Bu sorunda dolandırıcılara çözüm bulamayan, reklam veren her dolandırıcıya kapılarını açan Google'ın da payı büyük." dedi.

İşte Mevlüt Tezel'in "Tatil için Google'a giren dolandırılıyor!" başlıklı yazısının o bölümü

Ticaret Bakanlığı, tatil planları yapanları dolandırıcılığa karşı uyardı.
Bu uyarı her bayram tatili öncesi yapılıyor ama sorun uyarı ile çözülmeyecek kadar büyük.
Eskiden sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin internet siteleri kopyalanıyordu.
Şimdi üç-dört yıldızlı otel ve turizm tesislerinin bile siteleri kopyalanıyor.
Kopyalamakla kalmıyorlar, insanlara e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tatil teklifleri sunarak da dolandırıyorlar.

Dolandırıcıların en sık tercih ettiği yöntem ise Google'a reklam vererek aramalarda üst sıraya çıkmak.
Bir diğer yöntem de sosyal medya reklamları. Çok popüler oteller bile aramalarda sahte sitelerden sonra çıkıyor artık!
Otellere ilişkin yıldız bilgilerinde de sahtekârlık yapılıyor.
Müşteri yorumlarının da çoğu sahte!
Turizm işletmecileri derneklerinin yöneticileri ödemeyi internet üzerinden değil, otele gidince yapın diye öneride bulunuyor.
Şaka gibi!

Hangi otel ya da turizm tesisi ödemeyi girişte alıyor ya da böyle kaç yer var, söylesinler de bilelim!
Ödemeyi gelince otelde yapmayı teklif ettiğinizde kabul edilme olasılığı çok düşük.
Otel sahibi de haklı! Ya gelmezseniz, odasını size niye bağlasın!
Bu yüzden kaparo alınıyor, o da bir haftalık tatilin, iki-üç günlük ücreti oluyor.
Ancak sadece kaparo dolandırıcılığı yapanlar da çok.
Cazip teklifle gel gel yapılıp, kaparonuzu alıyorlar.

Otele gittiğinizde dolandırıldığınızı öğreniyorsunuz ve perişan oluyorsunuz! Çünkü tatilin yoğun olduğu dönemde kalacak yer bulamıyorsunuz.
Bir yere ödeme yapmadan önce seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, kaç yıldız sahibi olduğunu mutlaka 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayın.

REKLAM ALIYORLAR

Bu sorunda dolandırıcılara çözüm bulamayan, reklam veren her dolandırıcıya kapılarını açan Google'ın da payı büyük.
Şirket yapay zekasıyla övünüyor ama bir türlü sahte ve spam siteler sorununu çözemiyor.

Normal 'Bayram ne zaman?', 'Okullar ne zaman kapanacak?' gibi basit aramalarda bile alakasız, saçma sapan sitelere yönlendiriliyorsunuz.
Artık Google basit bir arama yapmak bile çileye dönüşüyor!
Bu noktada Türk haber sitelerine de yaptırım uygulanmalı.

Başka arama motorlarında da benzer sorunlar var ama Google'da hem spam siteler hem de dolandırıcıların açtığı siteler zirve yapmış durumda.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA