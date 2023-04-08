Rekabet Kurumu Meta ve Google’ı uyardı: Endişe yaratıyor

ŞEFFAFLIK SORUNU VAR

Bu bağlamda, pazar gücü yüksek platformların bağlama, kendini kayırma ve veri birleştirme uygulamalarına yönelik endişelerin çevrim içi reklamcılık sektöründeki rekabetçilik düzeyini etkileyebileceği tespit edildi, reklam teknolojisi tedarik zincirinde önemli bir şeffaflık sorunu olduğu görüldü.

