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Rekabet Kurumu Meta ve Google'ı uyardı: Endişe yaratıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2023
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Rekabet Kurumu Meta ve Google’ı uyardı: Endişe yaratıyor

Rekabet Kurumu "Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi" kapsamında ön rapor aşamasını tamamladı. Google ile Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın sahibi Meta'ya uyarılarda bulunan Rekabet Kurumu, bu platformların kendini kayırma ve veri birleştirme uygulamalarının dijital pazarda endişe yarattığını ifade etti. Ayrıca haber yayıncılarının dijital platformlara bağımlı olduklarına dikkat çekildi.

Rekabet Kurumu, geçen yıl itibarıyla çevrim içi reklamcılığın televizyon reklamcılığını geride bırakarak reklam harcamalarından en çok pay alan mecra haline geldiğine işaret etti.

Rekabet Kurumu Meta ve Google’ı uyardı: Endişe yaratıyor

Bu çerçevede, ilk olarak görüntülü reklamcılık pazarının Meta, arama bazlı reklamcılık pazarının ise Google ekonomik bütünlükleri nezdinde yoğunlaştığını vurguladı.

Rekabet Kurumu Meta ve Google’ı uyardı: Endişe yaratıyor

Kurum sektörde pazar gücüne sahip olduğu değerlendirilen teşebbüslerin uygulamaları neticesinde ortaya çıkan rekabet sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini araştırdı.

Rekabet Kurumu Meta ve Google’ı uyardı: Endişe yaratıyor

ŞEFFAFLIK SORUNU VAR

Bu bağlamda, pazar gücü yüksek platformların bağlama, kendini kayırma ve veri birleştirme uygulamalarına yönelik endişelerin çevrim içi reklamcılık sektöründeki rekabetçilik düzeyini etkileyebileceği tespit edildi, reklam teknolojisi tedarik zincirinde önemli bir şeffaflık sorunu olduğu görüldü.

Rekabet Kurumu Meta ve Google’ı uyardı: Endişe yaratıyor

Sektörde, reklam verenler ve yayıncılar aleyhine ciddi bir bilgi asimetrisi problemi bulunurken, bu problemin özellikle reklam teknolojisi hizmetlerinin ücretlendirilmesi ve reklamların ölçümlenmesi konularında sıklıkla görüldüğü anlaşıldı.

Rekabet Kurumu Meta ve Google’ı uyardı: Endişe yaratıyor

Ayrıca, ihale süreçlerinin karmaşıklığının da reklam verenleri ve yayıncıları, reklam teknolojisi sağlayıcılarına envanter alıp satma konusunda bağımlı hale getirdiği tespit edildi.

Rekabet Kurumu Meta ve Google’ı uyardı: Endişe yaratıyor

HABER YAYINCILARI BAĞIMLI HALE GELDİ

Sektör incelemesi kapsamında irdelenen bir başka konu, haber içeriklerinin okuyuculara ulaştırılmasında dijital platformların oynadıkları önemli rolün neden olduğu endişeler oldu.

Rekabet Kurumu Meta ve Google’ı uyardı: Endişe yaratıyor

Platformların haber yayıncıları için kaçınılmaz ticari ortaklar haline gelmesi ve bu durumun, platformlarca sunulan şartların haber yayıncıları tarafından koşulsuz kabulünü zorunlu kıldı.

Rekabet Kurumu Meta ve Google’ı uyardı: Endişe yaratıyor

Haber yayıncılarının reklam gelirlerinin düşmesi ve bazı hallerde ise bu gelirlerin dijital platformlara kayması endişelerini ortaya çıkardığı görüldü.

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