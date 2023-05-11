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Rusya Google'a taviz vermedi! 3 milyon ruble para cezası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2023
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Rusya Google’a taviz vermedi! 3 milyon ruble para cezası

Rusya'da bir mahkeme, YouTube’da LGBT propagandası içerdiği belirtilen videoları silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Google’a 3 milyon ruble (yaklaşık 40 bin dolar) para cezası verdi.

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