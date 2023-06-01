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Gözleri vatandaşın tenceresinde! Halde başka rafta bambaşka | İşte bir “soygunun” hikayesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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Gözleri vatandaşın tenceresinde! Halde başka rafta bambaşka | İşte bir “soygunun” hikayesi

Yeni asgari ücret zammının konuşulmaya başlandığı şu dönemlerde piyasadaki ürünlerin de aynı orantıda fiyat artışına gideceği tartışmaları hızla devam ederken, bazı marketler yeniden fırsatçılıkla gündeme geldi. Ürünlerin hal çıkış fiyatları ile raf fiyatları arasında oluşan büyük fark, 'Hal Kayıt Sistemi' ile tespit edildi. Halden kilosu 18 liraya çıkış yapan eriğin fiyatının raflarda 59 liraya satılması tepkilere sebep oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşı ceplerine göz diken fırsatçılara karşı fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi'nin önemine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Son dönemde sebze ve meyvedeki yüksek fiyatlar tüketicilerin tepkisine neden olurken, bazı marketlerde etiketlere yansıyan farklı fiyatlar, ürünlerin hal çıkış fiyatı ile raf fiyatının sorgulanmasına neden oldu.

Bazı marketlerde eriğin 18 liradan alınıp 59 lira 95 kuruşa satılması da tepki çekti. Uzmanlar, bu duruma karşı tarımda fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi'nin önemine dikkat çekti.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Hal Kayıt Sistemi'ni kullanarak, marketteki fiyatları karekod ile inceleyerek anlattı.

"KAREKOD OKUTARAK ALIŞ FİYATINI GÖRSÜNLER"

Vatandaşların mutlaka karekod okutması gerektiğini hatırlatan Aydın Ağaoğlu, "Soğan fiyatı neredeyse seçim sloganı oldu. Seçim bitti, 30 liraya çıkmış olan şu an 9 lira 95 kuruş. Bunun kaça alındığını, ne maliyetle markete getirildiğini bilmek tüketicinin hakkı. Ben eskiden beri söylüyorum. Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği bir Hal Kayıt Sistemi var. Bu uygulamayı akıllı telefonuna indiren tüketici, halk kayıt sistemine ait künyeyi okutarak karekod üzerinden kaça alındığını, nereden alındığını, ne zaman alındığını, ne miktar alındığını görebilecek. Fahiş fiyat ile karşı karşıya ise bunu fark edip alışverişini başka yerden gerçekleştirebilir. Tüketicilere tavsiyem, mutlaka öncelikle bir fiyat araştırması yapsınlar. Sebze ve meyve reyonlarında özellikle karekodu okutarak Hal Kayıt Sistemi'nde alış fiyatını görsünler. Bu uygulama telefonumda var, soğan 8 liraya alındığını görüyoruz, 9 lira 95 kuruşa satıldığını görüyoruz. Patates ise 14 liradan alınmış, satış fiyatı ise 17 lira 95 kuruş. Bu normal bir fark ama 1 liraya alıp 6 liraya satılıyorsa bir anormallik var" dedi.

"İNCELEME YAPILIR VE GEREKEN YAPTIRIM YAPILIR"

Sistem üzerinden şikayet ettikleri takdirde yaptırım uygulanacağını ifade eden Ağaoğlu, "Dün pazara çıktım, fiyatlara baktım. Erik, domates, salatalığın fiyatlarına baktım. Allah'tan yerel marketler ve pazarlar var. Tüketicilere tavsiyem ilk gittikleri yerden alışveriş yapmasınlar. Dün pazarda 25 liraya gayet güzel erikleri gördüm. Özellikle sebze ve meyvede çürüme ihtimali olduğu için fiyatları düşürmek zorundalar. Bir örneğe bakalım, eriğim satış fiyat 29 lira 95 kuruş, alış fiyatı ise 24 lira. Yeni mahsul erik çıkıyor onun için derhal fiyatları indiriyorlar. Hal Kayıt Sistemi için yıllardır konuşuyorum ama sanırım benden başka telefonuna indiren yok. Sistemde fiyatları görüp anormal durumlarda şikayet edebilirler, inceleme yapılır ve gereken yaptırım yapılır" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA ŞİKAYET ETTİM, KAYIT ALTINA ALINMIYOR"

Markette sebze alışverişi yapan Tekin Ünal, "Benim evimde ihtiyacım var, şikayet etsem ne olacak? Domates 17 lira, salatalık 20 lira, biber 37 lira. Hiç ucuz değil" dedi.

Fahrettin Omuz ise, "Çok fazla şikayet ettim, kayıt altına alınmıyor. Önümüze indirimli fiyat koyuyorlar, kasaya gidince 'tarih geçmiş' diyorlar. Burası için demiyorum ama öyle durumlar oluyor" ifadelerini kullandı.

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