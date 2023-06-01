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Son dakika | Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2023
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Son dakika | Merkez Bankası’ndan kur korumalı mevduat kararı

Son dakika haberi...1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

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