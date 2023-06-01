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Gözleri vatandaşın tenceresinde! Halde başka rafta bambaşka | İşte bir “soygunun” hikayesi

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Giriş: 01.06.2023 13:30
Yeni asgari ücret zammının konuşulmaya başlandığı şu dönemlerde piyasadaki ürünlerin de aynı orantıda fiyat artışına gideceği tartışmaları hızla devam ederken, bazı marketler yeniden fırsatçılıkla gündeme geldi. Ürünlerin hal çıkış fiyatları ile raf fiyatları arasında oluşan büyük fark, 'Hal Kayıt Sistemi' ile tespit edildi. Halden kilosu 18 liraya çıkış yapan eriğin fiyatının raflarda 59 liraya satılması tepkilere sebep oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşı ceplerine göz diken fırsatçılara karşı fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi'nin önemine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
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