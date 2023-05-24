DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi açıklandı mı?
"DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuru süreci ardından gözler kura tarihine çevrildi. DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi ilan edilecek. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi açıklandı mı?
"DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi açıklandı mı?
KURA TARİHİ
Kura çekimi, açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 1 Haziran'da yapılacak.
Kurada belirlenen adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Bu adaylar 1 Haziran 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
SINAVDAN KAÇ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK
Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.
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- DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi açıklandı mı?
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