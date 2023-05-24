"DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi açıklandı mı?