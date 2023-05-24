Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın seçim değerlendirmesinde 'Erdoğan' vurgusu: Bükemediğin bileği öpeceksin
Ülkemizde yapılan ilk tur seçimlerinin ardından 28 Mayıs'ta milyonlarca vatandaş ikinci tur için sandık başına gidecek. İlk turda aldığı yüzde 49,52'lik oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark attı. Yapılacak olan seçimler sanat camiası tarafından da takip edilirken oyuncu Metin Akpınar 28 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genelde muhalif yapısıyla tanınan Akpınar, Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta oluşan "baba" metaforuna vurgu yaparken deprem bölgesine ilişkin "Erdoğan hemen inşaat çalışmalarını başlattı. Millet İttifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu." ifadelerini kullandı. Akpınar ayrıca "Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok." diyerek seçim sonuçlarına yönelik konuştu.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yol alırken yapılan ilk tur seçimlerinde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,52'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
TÜRKİYE YENİDEN SANDIK BAŞINDA
Ancak ülkemizde uygulanan yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kalırken Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.
SANAT CAMİASI DA İLGİLİ
Seçimlere sayılı günler kala Sinan Oğan Başkan Erdoğan'ı, Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alırken tarihi seçimlere ilişkin sanat camiasından da yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Ünlü oyuncu Metin Akpınar yaptığı açıklamalarla 14-28 Mayıs seçimlerini değerlendirdi.
"ERDOĞAN'DA BABA METAFORU VAR"
Seçmenin ideolojisini etkileyecek bir çalışma yapılamadı bunun neticesinde de gene lidere yönelen, ona sığınan, alışık olduğu baba metaforunun da etrafında birleşmeye neden oldu.
"ERDOĞAN YAPTI MİLLET İTTİFAKI VAAT VERDİ"
11 ilde büyük bir yıkım oldu. Bu şehirleri tekrar ayağa kaldırabilecek kişinin Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yapabileceği inancı oluştu. Çünkü o bölgede hemen inşaat çalışmaları başladı. Millet İttifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. İktidar orada çalışmalara çoktan başlamıştı. Oylarını iktidara vermeleri gayet normal.
"BÜKÜMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPECEKSİN"
Başarısızlık olduğunda sabredip sonuca katlanmak zorundayız. Milleti hor görme, yok sayma şansımız yok. Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı? Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu?
- POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 30. Dönem POMEM başvuru takvimi belli oldu mu?
- Bursluluk sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023? Bursluluk sınav başvuru tarihi açıklandı mı?
- Seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL 2023? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek?
- İbn-i Şerif'ten unutkanlığa bıçak gibi tedavi! 15. yüzyıldan doğal şifa tarifi zihninizi güçlendirecek! İşte asırlık reçete...
- Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
- Canan Karatay çözümü buldu! 1 haftada pürüzsüz bir cilt! Sivilce, yara izi, kırışıklık... 'Avrupa'da popüler oldu'
- Osmanlı Devleti'ne ait bu fotoğraflar sizi şaşırtacak! 100 yıllık arşivden çıktı! Tarihe ışık tutan kareler ilk kez...
- Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, açıklandı mı?
- 1 kaşığı kolejen etkili reçete! 15 yaş birden geri döndürecek sır! Gençlik iksirinden bir damla için yapmanız gereken...