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Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın seçim değerlendirmesinde 'Erdoğan' vurgusu: Bükemediğin bileği öpeceksin

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Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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Ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın seçim değerlendirmesinde ’Erdoğan’ vurgusu: Bükemediğin bileği öpeceksin

Ülkemizde yapılan ilk tur seçimlerinin ardından 28 Mayıs'ta milyonlarca vatandaş ikinci tur için sandık başına gidecek. İlk turda aldığı yüzde 49,52'lik oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark attı. Yapılacak olan seçimler sanat camiası tarafından da takip edilirken oyuncu Metin Akpınar 28 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genelde muhalif yapısıyla tanınan Akpınar, Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta oluşan "baba" metaforuna vurgu yaparken deprem bölgesine ilişkin "Erdoğan hemen inşaat çalışmalarını başlattı. Millet İttifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu." ifadelerini kullandı. Akpınar ayrıca "Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok." diyerek seçim sonuçlarına yönelik konuştu.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yol alırken yapılan ilk tur seçimlerinde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,52'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

TÜRKİYE YENİDEN SANDIK BAŞINDA

Ancak ülkemizde uygulanan yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kalırken Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

SANAT CAMİASI DA İLGİLİ

Seçimlere sayılı günler kala Sinan Oğan Başkan Erdoğan'ı, Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alırken tarihi seçimlere ilişkin sanat camiasından da yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu Metin Akpınar yaptığı açıklamalarla 14-28 Mayıs seçimlerini değerlendirdi.

"ERDOĞAN'DA BABA METAFORU VAR"

Seçmenin ideolojisini etkileyecek bir çalışma yapılamadı bunun neticesinde de gene lidere yönelen, ona sığınan, alışık olduğu baba metaforunun da etrafında birleşmeye neden oldu.

"ERDOĞAN YAPTI MİLLET İTTİFAKI VAAT VERDİ"

11 ilde büyük bir yıkım oldu. Bu şehirleri tekrar ayağa kaldırabilecek kişinin Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yapabileceği inancı oluştu. Çünkü o bölgede hemen inşaat çalışmaları başladı. Millet İttifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. İktidar orada çalışmalara çoktan başlamıştı. Oylarını iktidara vermeleri gayet normal.

"BÜKÜMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPECEKSİN"

Başarısızlık olduğunda sabredip sonuca katlanmak zorundayız. Milleti hor görme, yok sayma şansımız yok. Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok.

Bükemediğin bileği öpeceksin "BÜKEMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPECEKSİN"
HDP’den Kılıçdaroğlu’na Özdağ gözdağı

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