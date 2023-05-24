ÇAYKUR'dan "kuru çaya zam" iddialarına yanıt
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), bazı haber mecralarında kuru çaya zam yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ulusal haber mecralarında, teşekkülümüz tarafından ÇAYKUR ürünlerine zam yapıldığı yönünde asılsız haber içeriği yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL 2023? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek?
- İbn-i Şerif'ten unutkanlığa bıçak gibi tedavi! 15. yüzyıldan doğal şifa tarifi zihninizi güçlendirecek! İşte asırlık reçete...
- Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
- Canan Karatay çözümü buldu! 1 haftada pürüzsüz bir cilt! Sivilce, yara izi, kırışıklık... 'Avrupa'da popüler oldu'
- Osmanlı Devleti'ne ait bu fotoğraflar sizi şaşırtacak! 100 yıllık arşivden çıktı! Tarihe ışık tutan kareler ilk kez...
- Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, açıklandı mı?
- 1 kaşığı kolejen etkili reçete! 15 yaş birden geri döndürecek sır! Gençlik iksirinden bir damla için yapmanız gereken...
- Antalya'da 4 yaşındaki çocuğa aslan saldırdı! Tek pençesiyle hastanelik oldu: Kafa derisini kopardı
- 24 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Temmuzda EYT hesabı değişecek! Prim eksiğine 1 aylık en az 606 TL ihya farkı! Haziranı kaçırana +12.059 TL artış! yurtdışı, doğum/askerlik borçlanması...
- Emekliye ZAM hesapları çıktı! 4A-4B-4C'liye Maaş+%82'lik İkramiye artışı! %56.46'lık ilave... Yüzde 6+TÜFE farkı!