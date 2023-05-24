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ÇAYKUR'dan "kuru çaya zam" iddialarına yanıt

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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ÇAYKUR’dan kuru çaya zam iddialarına yanıt

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), bazı haber mecralarında kuru çaya zam yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ulusal haber mecralarında, teşekkülümüz tarafından ÇAYKUR ürünlerine zam yapıldığı yönünde asılsız haber içeriği yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR tarafından ürünlerin hiçbirine yapılan bir zam olmadığı da vurgulanan açıklamada, sorumsuz habercilik yapan taraflar hakkında hukuki süreç başlatılacağı kaydedildi.

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