ÇAYKUR'dan "kuru çaya zam" iddialarına yanıt

ÇAYKUR tarafından ürünlerin hiçbirine yapılan bir zam olmadığı da vurgulanan açıklamada, sorumsuz habercilik yapan taraflar hakkında hukuki süreç başlatılacağı kaydedildi.

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