Başkan Erdoğan’ın ÖTV müjdesi vatandaşa çifte bayram yaşattı: Havalara uçtuk

'YAPARSA ERDOĞAN YAPAR'

Kaptan Şahin (62-Taksici): Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. ÖTV'siz araçlarımızı yenileme müjdesiyle arabamı ÖTV vermeden yenileyeceğim. Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi laf cambazlığı yapar.



Yusuf Bayraktar (41-Taksici): Bu müjdeyle adeta çifte bayram yaşadık. Bizler vatandaşa hizmet ediyoruz. Hizmette kalite gerekir. Cumhurbaşkanımızın verdiği ÖTV alınmayacak müjdesiyle hemen yeni araba alıp, müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Reis'imizden Allah razı olsun.

'BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU

İsmail Hakkı Günay (60-Minibüsçü): Sağ olsun Cumhurbaşkanımız vatandaşının, esnafının her an imdadına yetişiyor. ÖTV'yi kaldırma müjdesini verince hemen yeni minibüs almaya karar verdim. Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi yapılanı yıkmak için uğraşır.



Macit Ceyhan (64-Nakliyeci): Uzun süredir bir türlü yenileyemediğimiz araçlarımızı, imkânlarımız dahilinde ÖTV'siz yenileyebileceğiz. Bu bizim için son derece önemli bir fırsat.





Ayhan Kara (60-Taksici): Bu müjde bizlere en güzel hediye, ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım esnaf kardeşlerin seninle gurur duyuyor.



Taksici Halit Akın (58-Taksici): Taksimi değiştirmek istiyordum ÖTV konusunda zorlanıyordum. Ama Reis'imiz öyle bir müjde verdi ki bize çifte bayramı yaşattı. Şimdi hemen biraz borçlanıp taksimi yenileyeceğim ve müşterilerimize daha iyi hizmet vereceğiz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.



Osman Tirki (54): Cumhurbaşkanımız müjdeyi verince ben ve taksi durağında tüm arkadaşlarım sevinç çığlığı attık. Bizim için büyük bir sürpriz oldu.