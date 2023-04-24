Ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
"Ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında esnafa ticari araçlarda ÖTV muafiyeti uygulanacağı müjdesini verdi. ÖTV için son dakika açıklamasının detayları merak ediliyor. Peki, ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
"Ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında esnafa ticari araçlarda ÖTV muafiyeti uygulanacağı müjdesini verdi. ÖTV için son dakika açıklamasının detayları merak ediliyor. Peki, ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ SATIRBAŞLARI ŞÖYLE:
Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir tekonoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'ta değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Evlerde imal ettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını 320 binden 700 bin liraya çıkarıyoruz.
Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.
TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ GELDİ Mİ?
Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
Eskiden İstanbul İzmir arası 7,5 saatti. Biz 3 saat 15 dakikaya indirdik. Osmangazi Köprüsü'nü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Bizim derdimiz bu. Biz size aşığız. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
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- Ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
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