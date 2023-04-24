Ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ SATIRBAŞLARI ŞÖYLE:

Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir tekonoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'ta değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.