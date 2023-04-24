Başkan Erdoğan'dan esnafa vergi ve ÖTV müjdesi! Araba alırken artık ödenmeyecek
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da katıldığı batarya fabrikası temel atma töreni öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında esnaflara peş peşe müjdeler sıralarken, esnafın ticari araçlara ÖTV ödemeyeceğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi halka hitap etti. Esnafa vergi muafiyeti müjdesi veren Erdoğan, ''Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ötv ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Biraz sonra Togg SIRO batarya fabrikasının temel atma törenine katılacağız. Bu tören öncesi evvela sizlerle kucaklaşmak hasret gidermek isterim. Ülkemizin yerli ve milli markası Togg, sadece bir otomobil fabrikası değildir. Togg aynı zamanda tasarımı, yazılımı, temiz enerji çözümleri ile bir teknoloji hamlesidir.
Temelii atacağımız batarya fabrikası da bu atılımın en önemli unsurlarından biridir. Dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan elektrikli araç piyasasında söz sahibi olmanın yolu diğer hususlarla birlikte batarya teknolojisinin öncülüğünü yapmaktan geçiyor. Bu bataryalar sadece Togg'da değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Yaklaşık 30 milyar liralık bir yatırım olan SIRO batarya fabrikasının şimdiden Gemliğimize, Bursamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
"EVDE İMAL EDİLEN ÜRÜNLERİ DE VERGİ MUAFİYETİ KAPSAMINA ALIYORUZ"
Hazır konu üretimden, yatırımdan açılmışken esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri de bugün burada sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olan hadlerini yeniden düzenledik. Böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usülde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usülden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz.
"PAZARCI ESNAFIMIZIN KAZANÇLARINI DA BU İSTİSNA UYGULAMASINA DAHİL EDİYORUZ"
Ayrıca basit usül dışında kalan 13 büyükşehirimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyükşehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum.
"ESNAFIMIZ AYNI CİNS TAŞITLARINI YENİLERKEN ÖTV ÖDEMEYECEK"
Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.
Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır. Tabi bunun için hep birlikte 14 Mayıs'ta sandıklara hazır mıyız? Bütün dost, ahbap hepsini toparlayıp sandıklara beraber gitmeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum.
Bay bay Kemal böyle atmakla filan olmuyor. Esrar, eroin kaçakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 24 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler
- Şu an, bu ay doğalgaz bedava mı? Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak? Ücretsiz fatura...
- Ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
- Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...
- PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı ne zaman açıklanacak?
- Sağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...
- Mayıs ayı askerlik celp tarihleri açıklandı mı? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- 2023 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK,TÜFE Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?
- Emekli Temmuz maaşı ek zamlı şekillendi! Liste liste hesaplandı, emekliye 7.921, memura 10.271 TL maaş! Enflasyon farkı, ek zam, refah payı...
- MSÜ AÇIKLANMA TARİHİ 2023! MSÜ sınav sonuçları bugün mü açıklanacak, ne zaman? ÖSYM AİS sonuç ekranı
- Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı yapılacak mı?