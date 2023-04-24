Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati esnafa vergi indiriminin detaylarını açıkladı! ÖTV'siz araç ve kurumlar vergisi indirimi...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan esnafa vergi müjdesinin detaylarını açıkladı. Bakan Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlara destek verdiklerini ifade etti. Peki kimler ÖTV'siz araç alabilecek? Kurumlar vergisi indirimi kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenleme kapsamında, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını, söz konusu destekten yararlanacak diğer araçlara ilişkin detayların da hazırlanan mevzuat düzenlemesiyle belli olacağını bildirdi.
Başkan Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi.
Bakan Nebati de AA muhabirine, bu müjdenin detaylarını anlattı.
AK Parti hükümetleri döneminde her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.
Nebati, bugün de Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek." dedi.
Söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Nebati, "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek." diye konuştu.
"2016'DA 70 BİN YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN MÜKELLEF YARARLANMIŞTI"
Nebati, AK Parti hükümetlerinin daha önce de taksi ve dolmuş esnafı başta olmak üzere birçok vatandaşa ÖTV indirimi sağladığını anımsatarak, şehir içi taksi ve dolmuş başta olmak üzere, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine 2016 yılında da ÖTV indirimi sağlandığına dikkati çekti.
Bakan Nebati, şunları kaydetti: "Hükümetimizin 2016 yılında yaptığı düzenlemeden yaklaşık 70 bin yük ve yolcu taşımacılığı yapan mükellef yararlanmıştı. Bu düzenlemeden çok daha fazla esnafımızın yararlanacağını öngörüyoruz. Şimdiden ekmek teknesi olan aracını yenileyecek esnafımıza hayırlı uğurlu olsun."
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