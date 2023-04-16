Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz gazına son 4 gün! Yılmadan hedefe...
Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptığı yeni açıklamada, “Büyük güne son 4. Türkiye milli gazıyla buluşmayı bekliyor. Durmadan, yılmadan, yorulmadan hedefe.” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki son hazırlıkları havadan inceledi.
Karadan 170 kilometre açıkta olup, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin karaya getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai yaptığı projede, 20 Nisan'da yerli gaz kara ile buluşacak.
Başkan Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Bakan Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tesiste hazırlıkları havadan inceledi, ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den detaylı bilgi aldı.
Dönmez'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.
"SON 4! YORULMADAN HEDEFE"
İncelemeleri sonrası son durumu Twitter'dan değerlendiren Bakan Dönmez, "Büyük güne son 4. Türkiye milli gazıyla buluşmayı bekliyor. Durmadan, yılmadan, yorulmadan hedefe." mesajını verdi.
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