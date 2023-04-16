16 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz gazına son 4 gün! Yılmadan hedefe...

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz gazına son 4 gün! Yılmadan hedefe...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2023 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
ABONE OL
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz gazına son 4 gün! Yılmadan hedefe...

Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptığı yeni açıklamada, “Büyük güne son 4. Türkiye milli gazıyla buluşmayı bekliyor. Durmadan, yılmadan, yorulmadan hedefe.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki son hazırlıkları havadan inceledi.

Karadan 170 kilometre açıkta olup, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin karaya getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai yaptığı projede, 20 Nisan'da yerli gaz kara ile buluşacak.

Başkan Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Bakan Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tesiste hazırlıkları havadan inceledi, ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den detaylı bilgi aldı.

Dönmez'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

"SON 4! YORULMADAN HEDEFE"

İncelemeleri sonrası son durumu Twitter'dan değerlendiren Bakan Dönmez, "Büyük güne son 4. Türkiye milli gazıyla buluşmayı bekliyor. Durmadan, yılmadan, yorulmadan hedefe." mesajını verdi.

İstanbul’a Finans Merkezi olmak çok yakışacak İSTANBUL'A "FİNANS MERKEZİ" OLMAK ÇOK YAKIŞACAK
Erdoğan liderliğinde Albayrak mimarlığında! ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE ALBAYRAK MİMARLIĞINDA!
Berat Albayrak’ın sesinden Burası Çok Önemli BERAT ALBAYRAK'IN SESİNDEN "BURASI ÇOK ÖNEMLİ"
Erdoğan liderliğinde Albayrak mimarlığında!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA