Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz gazına son 4 gün! Yılmadan hedefe...

Karadan 170 kilometre açıkta olup, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin karaya getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai yaptığı projede, 20 Nisan'da yerli gaz kara ile buluşacak.