Rekabet Kurumu'ndan kırmızı et uyarısı: Cezası ağır
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et fiyatlarına ilişkin çalışmaların titizlikle sürüldüğünü belirterek, "4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali niteliğindeki bu davranışların tespiti halinde ilgili teşebbüsler hakkında teşebbüslerin cirolarının yüzde 10'una varan idari para cezaları uygulanması söz konusu olabilecektir" dedi.
Küle, yazılı açıklamasında, son zamanlarda kamuoyunun gündemini meşgul eden en önemli konulardan birinin ülkedeki kırmızı et fiyatları olduğunu bildirdi.
Özellikle son birkaç aylık zaman diliminde arka arkaya gelen yüksek orandaki zamlarla kırmızı et fiyatlarının önemli ölçüde arttığına işaret eden Küle, şu değerlendirmede bulundu:
"En temel gıda maddelerinden biri olan kırmızı etteki bu fiyat artışları, ilgili diğer kamu kurumlarının yanı sıra Rekabet Kurumunun da şüphesiz ki yakın takibindedir. Nitekim Kurumumuz, 2022'den itibaren kırmızı et sektörüne yönelik çalışmalar yürütmekte olup sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler ve teşebbüs birlikleri hakkında yapılan geniş kapsamlı incelemeler halihazırda devam etmektedir."
Küle, kırmızı et piyasasına ülkeyi kapsayacak şekilde mercek tutmayı hedefleyen bu incelemelerde sektörün yapısal ve mevzuat kaynaklı sorunlarının, sektördeki teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin piyasa davranışlarının ele alındığını belirtti.
Söz konusu piyasa davranışlarına ilişkin incelemelerin, piyasada rekabet kurallarına aykırı herhangi bir oluşum olup olmadığına odaklandığına dikkati çeken Küle, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede rakip teşebbüslerin rekabeti sınırlayıcı bir anlaşma içinde bulunup bulunmadıkları, teşebbüs birliklerinin sektördeki rekabeti engellemeye yönelik kararlarının veya eylemlerinin olup olmadığı ve piyasadaki büyük teşebbüslerin perakendecilerle ilişkilerinde rekabete aykırı davranışların ortaya çıkıp çıkmadığı öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Zira rekabet kurallarına aykırı bu davranışlar, doğrudan ya da dolaylı olarak kırmızı et fiyatlarının artmasına yol açabilmekte. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali niteliğindeki bu davranışların tespiti halinde, ilgili teşebbüsler hakkında teşebbüslerin cirolarının yüzde 10'una varan idari para cezaları uygulanması söz konusu olabilecektir. Kurumumuz, tüketicilerin beslenmesinde ve bütçesinde önemli yeri olan kırmızı etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlı olup, sektördeki rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların ağır şekilde cezalandırılması konusunda gerekeni yerine getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sanat eseri gibi...Bilim insanları yeni bir şehir keşfetti! Sadece karıncalar yaşıyor! Yollar, otobanlar,
- Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? Başkan Erdoğan'dan ücretsiz internet müjdesi!
- Kadir Gecesi Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Kadir Gecesi'nde istek ve dileklerin kabul olması için nasıl dua edilir?
- YKS ÖSYM AİS EKRANI | 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi sorgulama
- TOKİ TV CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE | 16 Nisan TOKİ İstanbul kura çekilişinde ismi çıkanlar! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 2+1,3+1 KONUT...
- 15 Nisan Cumartesi Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu?
- Kadir Gecesi ALAMETLERİ | Kur'an-ı Kerim'e göre ne zaman? Kadir Gecesi kesin belli mi, nasıl bulunur, neden 27. gecedir?
- Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua | Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir?
- Kadir Gecesi İBADETLERİ 2023 | Bin aydan daha hayırlı gecede AF VE TÖVBE! DİYANET Kadir Gecesi'nde ibadet etmenin fazileti nedir?
- EYT kapısından dönene FIRSAT YOLU AÇILDI! Tarih ayrımı olmaksızın! Bağ-Kur, SSK'lıya toplu ödeme!
- Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...
- Bugün Kadir Gecesi mi, ne zaman? Ramazan'ın kaçıncı gününde idrak edilecek? Diyanet Kadir Gecesi 2023 tarihi