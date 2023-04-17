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Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor

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Giriş: 17.04.2023 00:59
Sakarya Gaz Sahası’ndan gelen doğal gaz işleyerek içinde bulunabilecek su ve yabancı maddeler ayrıştıran kara tesisi, 20 Nisan’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni” için hazırlanıyor.

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