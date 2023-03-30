Doğal gaza indirim üstüne indirim! Son bir yılda yüzde 52.4 indirim

Bunun yanı sıra İstanbul özelinde Aralık 2022'de konutlarda doğalgaza yüzde 12 indirim yapıldı. Yapılan bu indirimlerin ardından örneğin Ankara'da konut tüketicileri için geçerli olan nihai doğal gaz fiyatı baz alındığında, 2022 yılı Ekim ayında geçerli olan asgari ücret ile 962 metreküp doğalgaz satın alınabiliyor iken, 2023 yılı nisan ayında geçerli olan asgari ücret ile 1.402 metreküp doğalgaz satın alınabiliyor. Öte yandan Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında Türkiye konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatına sahip.