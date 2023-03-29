Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: İki bayramı bir arada yaşayacağız | Elektrik ve doğal gazda indirim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunurken müjdeleri peş peşe sıraladı. Başkan Erdoğan, "Nisan ayından itibaren tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz" dedi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğalgazda nisan ayından itibaren indirime gidileceğini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;
Deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken yol haritamız olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan da asla geri adım atmayacağız. Pazartesi günü Togg yöneticileri misafirimiz olacak. En başından beri yapamazsınız dedikleri, fabrikası yok dedikleri, fabrikasında üretim yok dedikleri velhasıl atmadık çamur bırakmadıkları Togg önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimi ile gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor.
İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞAYACAĞIZ
Her başarının ardında işte böyle bir emek, büyük bir sabır, büyük bir gayret var. Fabrikanın açılış töreninde üretilecek ilk Togg'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi günü inşallah aracımızı teslim alacağız. Önümüzdeki ay Hürjet'ten Anadolu Gemimize kadar pek çok önemli savunma sanayii projemizin sevincini milletimizle paylaşacağız.
Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece Enerji Bakanlığımızın azimli gayreti ile arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla on binlerce personelimizin emekleri ile iki bayramı bir arada yaşayacağız.
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA İNDİRİM
Konu enerjiden açılmışken şimdiden iki ayrı müjdeyi milletimizle paylaşalım. Nisan ayından itibaren tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile ülkemizi büyütme hedefimize katkı veren sanayicilerimizi desteklemek için ne gerekiyorsa yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Akkuyu'daki Nükleer Güç Santralimize 27 Nisan tarihinde yakıt yükleyerek resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız.
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU'NA 1000 YENİ MADENCİ
Hazır müjdelere başlamışken madencilerimize güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak madencilerimize şükranlarımızı ifade edeceğiz, hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız.
PEK ÇOK PROJEMİZİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ
Diğer alanlarda da önümüzdeki haftalarda atacağımız adımlar bulunuyor. Mesela, Ankara-Sivas Hızlı Tren hattında seferlerin başlaması heyecanını Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı hemşehrilerimizle beraber yaşayacağız. Adam Sivaslı ama Sivas'a hızlı trene ne gerek var diyor. Bu adam da malum 6'lı masanın içinde. Bir zamanlar 6'lı masanın başında olanlar bununla ilgili ağır ağır laflar ediyorlardı. Ama şimdi maşallah el ele, kol kola yola devam ediyorlar. Bunları anlamak mümkün değil. Bunların dışında da tamamlanan pek çok projemizin açılışını yapacağız.
GÜVENLİK KORUCULARIMIZA DA BİR MÜJDEMİZ OLACAK
Bu vesileyle güvenlik korucularımıza da bir müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzelemeden önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık. Emeklilerimiz başta olmak üzere hiç bir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıpları telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.
SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKTIKTAN SONRA DA İNŞALLAH ESER VE HİZMET ŞÖLENİNE DEVAM EDECEĞİZ
Bu ülkede istisnasız her kesimin refahını artırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıran, herkesi bağrına basan biz olduk. Daha önemlisi biz bu yaklaşımı birileri gibi maske kullanmak amacıyla değil doğruluğuna ve hakkaniyetine inandığımız için yaptık. Seçimden milletimizin desteği ile zaferle çıktıktan sonra da inşallah eser ve hizmet şölenine, demokrasimizi güçlendirme reformlarımıza kesintisiz şekilde devam edeceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 90 bin işçi için Meclis açıklaması geldi! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş...
- EYT'lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ
- Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye'yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!
- Cep telefonu SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum
- 2 adımlı kura çekilişi nasıl gerçekleşecek? TOGG T10X çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
- BES'i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?
- TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?
- Fatma Girik'in annesi öldü mü? Fatma Girik'in annesi kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?
- Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT'den nakit çekebiliyor!
- YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 | YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?
- Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!
- Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2.sezon olacak mı? Netflix Biz kimden Kaçıyorduk Anne yeni sezon ne zaman?