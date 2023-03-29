Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: İki bayramı bir arada yaşayacağız | Elektrik ve doğal gazda indirim

İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞAYACAĞIZ

Her başarının ardında işte böyle bir emek, büyük bir sabır, büyük bir gayret var. Fabrikanın açılış töreninde üretilecek ilk Togg'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi günü inşallah aracımızı teslim alacağız. Önümüzdeki ay Hürjet'ten Anadolu Gemimize kadar pek çok önemli savunma sanayii projemizin sevincini milletimizle paylaşacağız.

Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece Enerji Bakanlığımızın azimli gayreti ile arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla on binlerce personelimizin emekleri ile iki bayramı bir arada yaşayacağız.