30 Mart 2023, Perşembe
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Nisan ayında faturalar düşüyor! Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında peş peşe müjdeler açıkladı. Elektrikte yüzde 15, sanayide doğalgaza yüzde 20 indirime gidildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.