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Nisan ayında faturalar düşüyor! Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 09:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında peş peşe müjdeler açıkladı. Elektrikte yüzde 15, sanayide doğalgaza yüzde 20 indirime gidildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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