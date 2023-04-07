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Hane başı 10 bin TL destek ödemesi ne zaman yatacak? AFAD Deprem yardımı yattı mı? e-devlet sorgulama ekranı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023
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Hane başı 10 bin TL destek ödemesi ne zaman yatacak? AFAD Deprem yardımı yattı mı? e-devlet sorgulama ekranı!

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören depremzedelere yönelik verilecek 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemelerinin başladığını duyurdu.Açıklamanın ardından depremzede vatandaşlar kendi ödemelerinin yatıp yatmadığını, nereden öğrenilebileceğini araştırmaya başladı. Peki, AFAD deprem yardımı ödemesi yattı mı? İşte 10 bin TL deprem yardımı başvurusu sorgulama ekranı!

AFAD deprem yardımı sorgulama ekranı! Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında depremzedelere yapılacak yardımlar açıklanmıştı. Başkan Erdoğan tarafından kira ve taşınma yardımları dışında depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı ödemesi yapılacağını duyurmuştu.Peki, AFAD deprem yardımı ödemesi yattı mı? İşte 10 bin TL deprem yardımı başvurusu ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

HANE BAŞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri' 15 Şubat'ta başladı. Ödemelerin AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi. Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanlara ödemelerin yapıldığını, hesabı bulunmayanlara da T.C kimlik numaralarıyla yapıldığını söyledi.

10 BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, nakdi desteğin kimlere yapıldığını; "10 bin TL zarar gören afetzedelere hane başı destek ödememiz vardı. Destek afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Hasarsızlara yönelik değil." sözleriyle açıkladı.

10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI!

10 BİN LİRA DEPREM YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi.

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