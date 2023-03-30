30 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Faturalara nasıl yansıyacak? Doğal gaz ve elektrikte indirim Nisan ayında

Faturalara nasıl yansıyacak? Doğal gaz ve elektrikte indirim Nisan ayında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2023 11:20
Elektrikte yüzde 15, sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 20 indirim geliyor. Peki indirimler etiketlere nasıl yansıyacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Faturalara nasıl yansıyacak?
Faturalara nasıl yansıyacak?
EYT’de son 2 gün! Kazanç büyük fırsat kaçmaz
EYT'de son 2 gün! Kazanç büyük fırsat kaçmaz
Bakan Dönmez Akkuyu için tarih verdi
Bakan Dönmez Akkuyu için tarih verdi
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Nisan ayında faturalar düşüyor
Nisan ayında faturalar düşüyor
42 bin güvenlik korucusuna müjde!
42 bin güvenlik korucusuna müjde!
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Karadeniz gazında müjde ne olacak?
Karadeniz gazında müjde ne olacak?
Müjdeleri peş peşe sıraladı
Müjdeleri peş peşe sıraladı
Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!
Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!
Cep telefonu ithalatında vergi düzenlemesine iptal
Cep telefonu ithalatında vergi düzenlemesine iptal
BES’te yeni dönem! BES’te kalana avantajlı kredi
BES’te yeni dönem! BES’te kalana avantajlı kredi
Daha Fazla Video Göster