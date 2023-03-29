TOGG T10X çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? 2 adımlı kura çekilişi nasıl gerçekleşecek?

TOGG T10X çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı merak konusu oldu. 20 bin hak sahibinin 20 binde yedek listenin belirleneceği kura çekimine ilişkin detaylar merak ediliyor. Noter huzurunda belirlenecek isim listeleri çekilişin ardından belli olacak. Peki TOGG çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TOGG T10X kurasına ilişkin tüm detaylar...

TOGG KURASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Togg T10X kura çekilişi YouTube kanalı üzerinden ve TRT Haber ekranlarında canlı yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak.