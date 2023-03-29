29 Mart 2023, Çarşamba
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TOGG T10X çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? 2 adımlı kura çekilişi nasıl gerçekleşecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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TOGG T10X çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? 2 adımlı kura çekilişi nasıl gerçekleşecek?

TOGG kura çekilişi 29 Mart Çarşamba 2023 tarihinde gerçekleşecek. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG T10X ön siparişi rekor sayıya ulaşırken süreci başarıyla atlatanlar kura saatlerini araştırmaya başladı. 2 adımda gerçekleşecek olan kura çekilişine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki TOGG çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

TOGG T10X çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı merak konusu oldu. 20 bin hak sahibinin 20 binde yedek listenin belirleneceği kura çekimine ilişkin detaylar merak ediliyor. Noter huzurunda belirlenecek isim listeleri çekilişin ardından belli olacak. Peki TOGG çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TOGG T10X kurasına ilişkin tüm detaylar...

TOGG KURASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Togg T10X kura çekilişi YouTube kanalı üzerinden ve TRT Haber ekranlarında canlı yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak.

Bu yıl teslim edilecek 20 bin araç için düzenlenen çekilişle, 29 Mart Çarşamba (bu akşam) saat 21.00'de TRT Haber'de canlı yayınlanacak.

TOGG BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

Türkiye'de ilk defa uçtan uca dijital satış yöntemiyle gerçekleşen Togg T10X ön sipariş sürecinde dijital çekiliş heyecanı yaşanıyor. Togg ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılan transferler, 27 Mart günü saat 17.00'ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapatıldı.

16-27 Mart tarihleri arasında Trumore uygulamasından ve Togg websitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

TOGG ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

Togg'un, websitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.

PARA İADESİ SAĞLANACAK!

Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

TOGG ÇEKİLİŞ SÜRECİ 2 ADIMLI OLACAK

Yerli otomobil Togg'un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı olacak. Togg çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

BEKLENEN SÜRE KADAR EK GARANTİ

Çekiliş sonuçlandığında asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren, teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip, Trugo'dan da aylık 85 kWs enerji dolum hakkı tanımlanacak.

TESLİMAT NE ZAMAN?

Togg T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı.

Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X'ler teslim edilecek.

V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X'lerin teslimatları Temmuz 2023'te başlayacak.

V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL'lik T10X'in teslimat dönemi ise Kasım 2023. Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdekş şartlara göre değişkenlik gösterebilecek.

TRT HABER 29 Mart 2023 Yayın Akışı

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