Cep telefonu ithalatında vergi düzenlemesi iptal edildi! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Karar Resmi Gazete’de

Açıklamada, 2020 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ çerçevesinde cep telefonu ithalatında gözetim uygulaması kapsamında 200 dolar birim gümrük kıymeti uygulandığı hatırlatıldı. Resmi Gazete'nin 28 Şubat 2023 tarihli sayısında yayımlanan ve 30 Mart'ta yürürlüğe girecek tebliğle söz konusu birim gümrük kıymetinin 350 dolara yükseltildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu süre zarfında yerli üreticilerin üretim ve yatırım planları tekrar değerlendirilmiş olup, bu aşamada 200 dolar olan birim kıymette artırma yönünde bir değişiklik yapılmaksızın cep telefonu ithalatının bir süre daha takip edilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Bu çerçevede, 28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile getirilmesi öngörülen değişiklik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile henüz yürürlüğe girmeden iptal edilmiştir."

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