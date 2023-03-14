TOGG menzil ne kadar? Kaç dakikada şarj oluyor, kaç km hız yapıyor? TOGG T10X (C-SUV) standart uzun menzil özellikleri

işte, ön siparişe açılacak olan yerli otomobilin fiyatı, model ismi ve teknik ve donanım özellikleri:

523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ

Togg, 'doğuştan elektrikli', 'doğuştan sürdürülebilir', 'doğuştan dijital' ve 'doğuştan yeşil' kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.