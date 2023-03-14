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Haberler Galeri TOGG menzil ne kadar? Kaç dakikada şarj oluyor, kaç km hız yapıyor? TOGG T10X (C-SUV) standart uzun menzil özellikleri

TOGG menzil ne kadar? Kaç dakikada şarj oluyor, kaç km hız yapıyor? TOGG T10X (C-SUV) standart uzun menzil özellikleri

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ön sipariş fiyatı belli oldu. Fiyatların açıklanmasının ardından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili araştırmalar da arama motorlarında hız kazandı. Araç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, TOGG T10X modelinin standart, uzun menzil fiyatını sorguluyor. Peki, TOGG T10X (C-SUV) standart uzun menzil ne kadar, kaç TL? İşte, TOGG T10X teknik özellikleri...

Giriş Tarihi: 14.03.2023 15:43
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TOGG menzil ne kadar? Kaç dakikada şarj oluyor, kaç km hız yapıyor? TOGG T10X C-SUV standart uzun menzil özellikleri

Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu. Bir süredir heyecanla beklenen TOGG'un fiyat listesi 14 Mart 2023 itibarıyla belli oldu. TOGG sipariş vermek isteyenler, araç hakkında araştırmalarını yapmaya başladı. Ön sipraiş vermek isteyenler, TOGG standart, uzun menzil ne kadar, kaç TL? İşte, TOGG'un ilk modeli T10X V1-V2 teknik özellikleri...

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TOGG menzil ne kadar? Kaç dakikada şarj oluyor, kaç km hız yapıyor? TOGG T10X C-SUV standart uzun menzil özellikleri

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg'un siparişi 16-27 Mart'ta açılacak ve 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Togg'dan yapılan açıklamada, "16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak." denildi.

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TOGG menzil ne kadar? Kaç dakikada şarj oluyor, kaç km hız yapıyor? TOGG T10X C-SUV standart uzun menzil özellikleri

Togg T10X'in fiyatları şu şekilde:

--V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

--V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

--V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

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TOGG menzil ne kadar? Kaç dakikada şarj oluyor, kaç km hız yapıyor? TOGG T10X C-SUV standart uzun menzil özellikleri

işte, ön siparişe açılacak olan yerli otomobilin fiyatı, model ismi ve teknik ve donanım özellikleri:

523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ

Togg, 'doğuştan elektrikli', 'doğuştan sürdürülebilir', 'doğuştan dijital' ve 'doğuştan yeşil' kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

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TOGG menzil ne kadar? Kaç dakikada şarj oluyor, kaç km hız yapıyor? TOGG T10X C-SUV standart uzun menzil özellikleri

İKİ DONANIM SEVİYESİ VE İKİ BATARYA SEÇENEĞİ

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).