14 Mart 2023, Salı
TOGG menzil ne kadar? Kaç dakikada şarj oluyor, kaç km hız yapıyor? TOGG T10X (C-SUV) standart uzun menzil özellikleri
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ön sipariş fiyatı belli oldu. Fiyatların açıklanmasının ardından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili araştırmalar da arama motorlarında hız kazandı. Araç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, TOGG T10X modelinin standart, uzun menzil fiyatını sorguluyor. Peki, TOGG T10X (C-SUV) standart uzun menzil ne kadar, kaç TL? İşte, TOGG T10X teknik özellikleri...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 15:43
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