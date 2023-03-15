TOGG meridian ses sistemi nedir, özellikleri neler? Meridian ses sistemi için detaylar...
"TOGG meridian ses sistemi nedir, özellikleri neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi. Peki, TOGG meridian ses sistemi nedir, özellikleri neler? Meridian ses sistemi için detaylar...
TOGG meridian ses sistemi nedir, özellikleri neler? Meridian ses sistemi için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Peki, TOGG meridian ses sistemi nedir, özellikleri neler? Meridian ses sistemi için detaylar...
MERİDİAN PREMİUM SES SİSTEMİ
Yeni nesil Meridian Premium Ses Sisteminin T10X'e özel akustik şeması ve teknolojisi ile yolculuklarınız esnasında üstün bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.
TİZ HOPARLÖRLERİ
Yüksek frekanslı bu hoparlörler, insan kulağının algıladığı yüksek sesleri karşılar. BAS HOPARLÖRLERİ Daha düşük ve derin frekanslar için geliştirilmiştir.
ÜÇ BOYUTLU SES
Size daha gerçekçi bir deneyim sunar.
DERİN BAS HOPARLÖRLERİ
Her noktadan eşit hissedilen optimal bas sesleri verir T 10X'in tüm noktalarında sabit bir sahne performansı tecrübesi yaşatır.
ANA HOPARLÖR
T 10X'in tüm noktalarında sabit bir sahne performansı tecrübesi yaşatır.
ANAHTARSIZ GİRİŞ
T10X, size anahtarsız giriş imkânı sunar. Anahtarınız cebinizde veya çantanızdayken ön kapı kollarına ya da bagaj kapağında yer alan bagaj açma butonuna dokunarak T10X'inize erişim sağlayabilirsiniz.
ISITMALI ÖN/ARKA KOLTUKLAR
Ön ve arka koltuklardaki ısıtma sistemi, T10X'in içindeki tüm yolculara sıcak ve konforlu bir yolculuk deneyimi sağlar.
ELEKTRİKLİ VE HAFIZALI ÖN KOLTUKLAR
T10X'inizde koltuklarınızı sizin için en konforlu sürüşü sağlaycak şekilde ayarlayabilir ve bu ayarları kaydedebilirsiniz. Böylece birden fazla kullanıcı, tek tuşla kendi koltuk pozisyonunu en hızlı şekilde ayarlayabilir.
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