TOGG meridian ses sistemi nedir, özellikleri neler? Meridian ses sistemi için detaylar...

ELEKTRİKLİ VE HAFIZALI ÖN KOLTUKLAR

T10X'inizde koltuklarınızı sizin için en konforlu sürüşü sağlaycak şekilde ayarlayabilir ve bu ayarları kaydedebilirsiniz. Böylece birden fazla kullanıcı, tek tuşla kendi koltuk pozisyonunu en hızlı şekilde ayarlayabilir.