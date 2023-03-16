Yerli ve Milli Otomobil TOGG'un parçalarını kim yapacak? TOGG parçaları nerede üretiliyor, nereden alınır?
Otomobilde tüm bildiklerinizi unutturacak olan TOGG araçlarda alımlar başlıyor. Ön siparişlerinin başlamasıyla birlikte artık sona gelindi. TOGG minimum yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliğin yakalanması hedefleniyor. Peki TOGG parçaları nerede üretiliyor, nereden alınır? Yerli ve Milli Otomobil TOGG'un parçalarını kim yapacak?
TOGG parçaları nerede üretiliyor, nereden alınır sorusunun cevabı merak ediliyor. 16 Mart itibarıyla ön siparişlerinin alınmaya başlayacağı yerli vi milli otomobil TOGG hakkındaki detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Merak edilen konulardan ise TOGG parçalarının nerede üretildiği. İşte konuya ilişkin detaylar...
TOGG YERLİLİK ORANI KAÇ?
TOGG minimum yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliğin yakalanması hedefleniyor.
TOGG'un Türkiye'den yüzlerce tedarikçisi olduğuna işaret eden Varank, "Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak." diye konuştu.
TOGG MOTORU KİMİN, YERLİ Mİ?
Türkiye'nin otomobil üretiminde güçlü ülkelerden biri olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, banttan inecek ilk araçlardaki elektrikli motorun yurt dışından geleceğini belirterek, "Otomotiv endüstrisi asla hata kabul etmeyen bir alan. Doğrulanmış, güvenliği ispatlanmış ürünler kullanma mecburiyetiniz var. Otomobili ilan ettikten sonra bir motor geliştirmeye başlasanız o motoru bu arabaya takmak için gerekli sertifikasyon ve test süreçlerinin bitirilmesi yıllar aldığı için bu kolay bir yerlileştirme hamlesi değil. Yine de motorun yerlileşmesiyle ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor." dedi.
Togg'un CEO'SU Mehmet Gürcan Karakaş, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda, Togg'un motorunun Almanya'dan getirtileceğini bildirmişti.
TOGG PARÇALARI NEREDE ÜRETİLİYOR?
Boyahanesinden kaynak ve montaja, tesisat ve batarya üretim hattına kadar son teknoloji robot ve tamamen yerli yazılımlar kullanılarak ilk yıl 80 bin adet üretilmesi hedefleniyor.
Bataryaları da Bursa Gemlik fabrikasında üretilecek C-SUV modelin 81 ilde yaklaşık 800 ayrı noktada kurulan yüksek hızlı şarj özelliği olan trugolarda 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80'lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gitmesi hedefleniyor.
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