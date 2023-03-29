Kiracı fırsatçılığı konuttan sonra dükkanlara da sıçradı!

ESNAFLA KARŞI KARŞIYA

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, hızla artan konut kiralarının işyerlerindeki kirayı da katladığını söyledi.

Bazı kiracıların dükkânı boşaltmak için depozito, emlakçı komisyonu, taşınma masrafı gibi bedelleri hesaplayarak bunu mülk sahibinden talep ettiğini belirten Kiraz, bu durumu şöyle bir örnekle anlattı: "Örneğin bir kasap 10 bin TL'ye kira veriyor. Ancak dükkânın kirası 40-50 bin TL. Kasap burayı boşaltmak için 300 bin TL talep ediyor. Mülk sahibi de uzun vadede daha fazla kazanacağı için bu parayı ödemeyi kabul ediyor. Çünkü 10 bin TL'de yüzde 60 zam yapsa kira 16 bine çıkacak. Ancak 40 bin TL'ye kiraya verirbe ertesi yıl kirası 64 bin lira olacak. Ayrıca 2-3 yıl kiracısıyla davalık olacak. Bunlarla uğraşmak yerine 300 bin TL veriyor." İki tarafın anlaşması halinde bu durumun kanuna aykırı olmadığını belirten Kiraz, son dönemde bu tür formüllerin arttığını kaydetti.