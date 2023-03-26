Onlarca markette indirim ve sabit fiyat dönemi başladı! Kampanya hızla yayılıyor

İTO Perakende Komitesi ve Meclis Üyesi Yavuz Altun



FİTİLİ ATEŞLEDİ ARKADAN GELDİLER

Tarım Kredi Marketleri'nin ilk fitili ateşlemesi diğer marketlere de yayıldı. 23 bin 500'den fazla üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi ve Meclis Üyesi Yavuz Altun, aralarında Carrefour, Migros, Bim, Mopaş, Çağrı, Özen Gıda, Onur Market gibi pek çok önde gelen ulusal ve yerel zincirin Ramazan ayına indirim ve fiyat sabitleme kararıyla girdiğini söyledi. Marketlere göre değişmekle birlikte raflarda bazı ürünlerde yüzde 25'lere varan indirimler görmek mümkün. Altun, "Vatandaşların iftar sofralarını en uygun fiyata hazırlaması için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz" dedi. Başta bakliyat, et, yağ, un ve şarküteri ürünleri olmak üzere Ramazan ayında tüketimin diğer aylara kıyasla yüzde 50 civarında arttığı bilgisini veren Altun, kendilerinin Happy Center Marketleri olarak indirime gittiklerini ya da fiyat sabitlediklerini söyledi. Altun, bu dönemde vatandaşa destek olmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.