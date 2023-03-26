Depremzedeye hazirana kadar fatura yok! EPDK işlemleri durdurdu
Son dakika haberi | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), deprem bölgesi olan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamı ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs'a kadar sayaç okuma işlemlerini durdurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada depremzedelerin 4,08 milyar TL'lik fatura borcunun silindiğini açıklamıştı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs tarihine kadar sayaç okuma işlemlerini durdurdu.
Depremzedelere bu tarihe kadar hiçbir fatura çıkarılmayacak. Bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedeli Haziran 2023 fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilebilecek.
Aynı şekilde bu illerdeki tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin doğalgaz sayaç okuma işlemleri de durduruldu.
Borçtan dolayı doğalgazı kesilerek hizmeti durdurulmuş olan tüketicilere, talepte bulunulması halinde ödeme koşulu aranmaksızın yeniden doğalgaz verilecek.
4 MİLYAR LİRALIK BORÇ SİLİNDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte 3.13 milyar TL, doğalgazda 953 milyon TL olmak üzere depremzedenin 4.08 milyar TL'lik borcunun silindiğini açıklamıştı. Dönmez, "Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri harici tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Hazirandan itibaren faturalar faiz uygulanmadan 6 taksite bölünecek" demişti.
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