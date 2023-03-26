Depremzedeye hazirana kadar fatura yok! EPDK işlemleri durdurdu

Depremzedelere bu tarihe kadar hiçbir fatura çıkarılmayacak. Bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedeli Haziran 2023 fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilebilecek.

Aynı şekilde bu illerdeki tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin doğalgaz sayaç okuma işlemleri de durduruldu.